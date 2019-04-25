В школе в Петербурге 25 человек заразились острой кишечной инфекцией

С четверга, 22 апреля, школу перевели в дистанционный режим.

В одной из школ Московском района Петербурга 25 человек (в том числе 14 учеников) заразились норовирусной инфекцией, трое были госпитализированы, рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Очаг был зафиксирован с 21 по 24 апреля в школе №370. В управлении отмечают, что организатором питания учащихся является "Столовая №14". В пищеблоке были выявлены нарушения, в том числе нарушены санитарно-эпидемиологические требования к мытью и дезинфекции посуды и приборов, в том числе обнаружили бытовых насекомых. Помимо этого нарушения выявили и в самой школе.

Специалисты провели медицинское освидетельствование контактных детей и персонала школы, также организовали дезинфекционные мероприятия. Результаты лабораторных исследований показали, что у "трех сотрудников АО "Столовая №14" обнаружен возбудитель норовирусной инфекции".

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Фото: Piter.TV