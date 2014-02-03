Отравившиеся метанолом в Казани студенты пили "незамерзайку"

Молодые люди перепутали бутыль с алкогольным напитком с похожей емкостью, в которой была автомобильная жидкость.

Отравившиеся в Казани метанолом молодые люди пили незамерзающую автомобильную жидкость. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Днем ранее в столице Татарстана были госпитализированы 13 человек с признаками отравления метанолом. В настоящее время их состояние оценивается как среднее и тяжелое.

По данным ведомства, в ночь с 15 на 16 ноября группа из 18 человек отмечала день рождения одного из них в коттедже в населенном пункте Салмачи. 14 молодых людей выпили спиртосодержащую жидкость, а затем пожаловались на резкое ухудшение самочувствия и обратились к врачам.

Позже сотрудники СК установили, что емкость со спиртным приобрел накануне один из молодых людей через своего знакомого.

В дальнейшем бутыль в багажнике каршерингового автомобиля была доставлена в коттедж. При этом в багажнике автомобиля находилась того же объема бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью. Молодые люди по ошибке взяли ее с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и употребили. из сообщения СК России

Следователи осмотрели место происшествия и автомобиль. Ими была обнаружена емкость из-под "незамерзайки", в которой присутствовали следы метанола. Кроме того, в транспортном средстве нашли бутыль с контрафактным алкоголем, который молодые люди приобрели для дня рождения. В нем метанол отсутствовал, заявили эксперты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее в Нижнем Тагиле из поликлиники украли более 300 доз "Спутника V".

Видео: СК России