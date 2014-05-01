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В Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом
Сегодня, 15:45
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В Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом

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Три человека находятся в тяжелом состоянии.

В Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом. Об этом рассказали ТАСС в министерстве здравоохранения республики Татарстан.

В ведомстве отметили, что что пострадавшие – 1999-2000 годов рождения. Состояние трех человек в настоящее время оценивается как тяжелое.

Врачи-токсикологи борются за жизни всех поступивших пациентов.

из сообщения минздрава Татарстана

По информации собеседника агентства "Татар-информ", пострадавшие выпивали алкогольные напитки большой компанией. Алкогольный напиток, содержащий в составе метиловый спирт, был куплен в пятилитровом баллоне. Отмечается, что среди пострадавших – жители Башкирии, которые учатся в казанских высших учебных заведениях.

Ранее кузбассовца отправили под суд за изготовление почти 900 бутылок алкоголя.

Фото: pexels.com

Теги: казань, метиловый спирт, отравление метанолом
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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