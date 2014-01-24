В Нижнем Тагиле из поликлиники украли более 300 доз "Спутника V"

Правоохранители устанавливают, кто из должностных лиц и иных работников имел доступ в кабинет с вакциной.

Из поликлиники Нижнего Тагила украли более 300 доз вакцина от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По данным ведомства, информация о происшествии поступила правоохранителям 16 ноября. Замглавврача городской больницы №4 поликлиники №2 сообщил, что из медицинского учреждения пропали порядка 320 доз вакцины "Гам-ковид-вак". Он отметил, что неизвестные могли похитить лекарство в период с 16:00 15 ноября до восьми утра следующего дня.

Представители МВД устанавливают оборудовано ли учреждение системой видеонаблюдения, кто конкретно из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной. из сообщения ГУ МВД по Свердловской области

На место происшествия были отправлены сотрудники кинологической службы, криминалисты, а также сотрудники территориального ОВД. Расследование контролирует руководство регионального полицейского главка.

Ранее врача из Волгограда заподозрили в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.tv