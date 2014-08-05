В Нижнем Тагиле водитель протаранил легковушку и перевернулся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.
Инцидент произошел вечером 2 августа на Уральском проспекте. Водитель Chevrolet Cruze столкнулся с Volkswagen Golf. Также был задет припаркованный Nissan Note.
За рулем Chevrolet Cruze находилась 35-летняя женщина. Она получила ушибы головы, но отказалась от госпитализации. Водитель Volkswagen Golf отделялся ссадинами. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее мы сообщали, что на трассе под Екатеринбургом в ДТП погибли пять человек.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Нижний Тагил
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