По факту происшествия проводится проверка.

В Нижнем Тагиле водитель протаранил легковушку и перевернулся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 2 августа на Уральском проспекте. Водитель Chevrolet Cruze столкнулся с Volkswagen Golf. Также был задет припаркованный Nissan Note.

За рулем Chevrolet Cruze находилась 35-летняя женщина. Она получила ушибы головы, но отказалась от госпитализации. Водитель Volkswagen Golf отделялся ссадинами. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что на трассе под Екатеринбургом в ДТП погибли пять человек.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Нижний Тагил