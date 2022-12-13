Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол

Отношения России и Польши стремятся к нулю. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал посол Москвы в Варшаве Сергей Андреев. Дипломат пояснил, что по собственной инициативе российская сторона разрывать дипломатические отношения или понижать их уровень ни с одной страной не собирается, так как рано или поздно "разговаривать придется". Кремль и МИД исходят из того факта, что даже в самые конфликтные периоды истории контакты на уровне дипломатов между сторонами сохраняться должны, как и различные каналы связи.
Объем наполнения наших отношений стремится к нулю. Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы ни с кем дипломатические отношения по собственной инициативе не разрываем.
Сергей Андреев, посол РФ в Варшаве
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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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