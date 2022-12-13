Местные подпольщики готовят "возмездие" иностранным преступникам.

СМИ: наемники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю в Николаевской области. Соответствующее заявление сделал в интервью с журналистами "РИА Новостей" один из местных подпольщиков. Мужчина пояснил, что правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовное дело в отношении преступников. Подпольщик анонсировал общественные акты возмездия. Он пояснил, что специалисты разрабатывают несколько акций.

Теперь — в Очакове и в Рыбаковке, эти твари перебрались туда. На той неделе они изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку. Понятное дело полиция, как всегда — никакой реакции видеообращение подпольщика

Напомним, что ранее подпольщик говорил о том, что 5 декабря 2022 года полиция города Николаева отказала в возбуждении уголовных дел после изнасилования польскими наемниками двух девушек. По версии мужчины, оперативники имели постановление свыше от киевского режима не обращать внимания на противоправные действия международных союзников, которые воюют на стороне ВСУ и режима президента Владимира Зеленского.

Жителя Рыбинска приговорили к пожизненному сроку за убийство двоих детей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости