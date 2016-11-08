Отменивший концерты в России Робби Уильямс признался поклонникам в обмане

Певец однажды притворился вокалистом группы Oasis, чтобы переспать с журналисткой.

Британский певец Робби Уильямс заявил, что притворился вокалистом группы Oasis Лиамом Галлахером, чтобы переспать с журналисткой. Об этом музыкант рассказал в своей биографии, которая называется Reveal.

Как стало известно, Галлахер при регистрации в гостиницах использует псевдоним Билли Ширз. Это имя персонажа песни "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" группы The Beatles.

Уильямс воспользовался этим фактом, чтобы попасть в комнату Лиама в одном из отелей. Он представился сотрудникам этим Именем, а затем переспал в номере с журналисткой.

Позднее Галлахер узнал о выходке певца и назвал его за это "хитрым засранцем". Уильямс добавил, что не знает, в плохом или хорошем смысле было сделано высказывание.

"Наверное, в плохом", — заявил музыкант.

За несколько дней до концертов Уильямса в России, которые должны были пройти в начале сентября, стало известно, что певец отменил свои выступления. Это связано с его болезнью и плохим самочувствием. Поклонникам музыканта пообещали вернуть деньги за билеты.

Фото: thesun.co.uk