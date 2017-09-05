Робби Уильямс отменил концерты в Петербурге и Москве из-за болезни

Известный британский певец Робби Уильямс отменил свои российские концерты, которые должны были состояться на этой неделе в Петербурге и Москве.

Организаторы концертов британсокго исполнителя Робби Уильямса объявили, что его российские концерты отменены. Предварительная причина – болезнь исполнителя.

"Порядок возврата деньги за билеты скоро опубликуем", - написал организатор Эдуард Ратников в своем Facebook.

У британца были запланированы два концерта в России: в четверг, 7 сентября, в ледовом дворце Санкт-Петербурга, а в воскресенье, 10 сентября, в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.

Видимо, певец почувствовал себя плохо в последние сутки. Так как день назад в его официальном Instagram было объявлено, что "следующая остановка в Санкт-Петербурге. Время для вечеринки как у русских". Последняя фраза – отсылка к его прошлогодней песне "Party like Russian".

Видео: YouTube/Robbie Williams