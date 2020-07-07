В байопике про Робби Уильямса главную роль исполнит CGI-обезьяна

Картина получила название Better Man ("Лучший мужчина").

Австралийский режиссер и оператор-постановщик Майкл Грейси готовит к выходу биографический фильм про музыканта Робби Уильямса. Главную роль в нем исполнит CGI-обезьяна. Об этом сообщает Deadline.

Картина получила название Better Man ("Лучший мужчина"). На данный момент съемочная команда подыскивает инвесторов. Бюджет фильма составит 100 млн долларов.

Майкл Грейси заявил о желании сделать нечто, чего до него никто не делал.

CGI (computer-generated imagery) – это изображения, сгенерированные с помощью трехмерной компьютерной графики. Сегодня эта технология широко применяется в кино при создании спецэффектов.

Ранее мы писали, что Спайк Ли снимет документалку о жизни Нью-Йорка после теракта 11 сентября.

Фото: Instagram / robbiewilliams