Спайк Ли снимет документалку о жизни Нью-Йорка после теракта 11 сентября

Премьера должна состояться в этом году на телеканале HBO и стриминговом сервисе HBO Max.

Американский режиссер Спайк Ли собирается выпустить документальный фильм о жизни Нью-Йорка после теракта 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает NME.

Проект получил название "NYC Epicenters 9/11 → 2021½". Премьера должна состояться в этом году на телеканале HBO и стриминговом сервисе HBO Max.

В сюжет войдут более 200 интервью, которые помогут понять, что делает Нью-Йорк и его жителей "величайшими на Земле". В частности, история расскажет о террористическом акте 11 сентября и борьбе с COVID-19.

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