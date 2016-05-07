Отменен рейс контейнеровоза "Севморпуть" в Петербург

Грузоперевозчики нашли этот способ доставки невыгодной из-за спада спроса на экспорт.

В Петербурге отменили второй рейс контейнеровоза "Севморпуть", который должен был состояться в конце октября - начале ноября. Об этом сообщил Barents Observer со ссылкой на Росатомфлот. По данным издания, инициатором выступил грузовой перевозчик. Он заявил, что снизился экспортный спрос из портов в Восточной Европе. Из-за этого упали ставки фрахта из Северной столицы до азиатских портов.На данный момент советской судно не будет применяться.

В первый раз судно прибыло в Петербург грузом в середине сентября. Тогда борт был заполнен рыбой.Рейс организовали представители "Росатома", ГК "Норебо" и Росрыболовства. Эксперты надеялись, что подобное плавание побудит судовладельцев больше использовать Северный морской путь для грузоперевозок до европейской или восточной части страны.

Напомним, что атомный контейнеровоз является единственный в мире, на котором стоит находится установка. Изготовлением корабля занимались в Керчи на заводе "Залив". В эксплуатацию "Севморпуть" ввели в 1988 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что США пытаются лишить Россию Северного морского пути.

Фото: Википедия

