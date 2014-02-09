Никитин: Севморпуть в значительной степени должен быть беспилотным

Андрей Никитин сообщил о планах по развитию транспорта в Арктике.

Северный морской путь должен быть в значительной степени беспилотным. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по транспорту Андрей Никитин в ходе выступления на сессии "Нам по пути", организованной на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году.

В значительной степени Северный морской путь должен быть беспилотным. <…> Задача, наверное, не менее сложная - она в значительной степени имеет инженерные проблемы и решения, но в то же самое время есть и вполне понятные инфраструктурные задачи, которые перед нами стоят. Андрей Никитин, глава Минтранса РФ

Напомним, что северный морской путь представляет из себя судоходный маршрут и основную водную коммуникацию в российской Арктике. СМП проходит вдоль северных берегов нашего государства по акватории Северного Ледовитого океана. Севморпуть соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина объекта составляет 5 600 километров, начиная от пролива Карские Ворота и заканчивая бухтой Провидения.

Впервые в истории по СМП пройдет транзитный рейс из порта Китая до Европы.

Фото: pxhere.com