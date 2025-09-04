Впервые в истории по СМП пройдет транзитный рейс из порта Китая до Европы

Владимир Панов сообщил о морских рейсах до Великобритании, Германии и Нидерландов.

Впервые в истории по Северному морскому пути пройдет транзитный рейс из китайского морского порта в городе Нинбо до европейских морских портов, расположенных в британском Феликстоу, нидерландском Роттердаме и немецком Гамбурге. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, специальный представитель государственной корпорации "Росатом" по вопросам Арктики Владимир Панов, выступая на сессии "Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока", организованной на площадке Восточного экономического форума в 2025 году.

Впервые в истории развития СМП готовится контейнерный транзитный рейс по маршруту из порта Нинбо в Китае 15 сентября этого года и выгрузкой в промежуточных портах Феликстоу, Роттердам и Гамбург. Рейс планируется закончить 17-20 октября в Санкт-Петербурге. Владимир Панов, замглавы Госкомиссии по Арктике

Правительство направит более 1,8 млрд рублей на социальное развитие центров экономического роста Дальнего Востока и Арктики.

