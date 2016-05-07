В Петербург прибыл атомный контейнеровоз "Севморпуть"

На борту судна находятся 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами.

В ночь с субботы на воскресенье в Петербург прибыл первый в мире атомный контейнеровоз "Севморпуть". Судно пришвартовалось на территории "Петролеспорта". Об этом пишет "Фонтанка".

Контейнеровоз прибыл из Петропавловска-Камчатского с 204 рефрижераторными контейнерами с мороженой рыбой и 66 контейнерами с другими грузами на борту. Кроме того, на борту судна имеется ядерная энергетическая установка.

Этот пилотный рейс имеет большое значение в расширении статуса Петербурга как морской столицы. Он позволит городу продлить транспортную коммуникацию и получить возможность интеграции в глобальную арктическую повестку. В будущем планируется запустить регулярные рейсы по Северному морскому пути.

"Севморпуть" – советское ледокольно-транспортное судно, являющееся крупнейшим из всех четырех когда-либо построенных торговых судов с ядерной установкой. Назван в честь Северного морского пути, для которого он и строился.

Ранее мы писали, что выборгский судостроительный завод спустил на воду рыбопромысловое судно "Норд Пилигрим".

Фото: Википедия