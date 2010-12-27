На Выборгском судостроительном заводе будут построены четыре судна проекта KMT02 в различных модификациях.

Выборгский судостроительный завод спустил на воду рыбопромысловое судно "Норд Пилигрим".

Торжественная церемония спуска на воду первого рыбопромыслового судна проекта KMT02 по заказу ООО "Норд Пилигрим" состоялась 3 сентября.

Траулер с ледовыми усилениями категории Ice3 и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту будет размещено оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы емкостью до 375 куб. м. Технические характеристики судна: длина – 80,4 метров, ширина – 15,4 метров, высота борта до первой палубы – 11,7 метров.

Судно было заложено на Выборгской верфи в январе 2018 года. На Выборгском судостроительном заводе будут построены четыре судна проекта KMT02 в различных модификациях.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО