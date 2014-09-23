Суд Петербурга отменил штраф сотруднику ФК "Зенит"

Ранее Александра Румянцева привлёк к ответственности Петроградский районный суд, однако тот подал на решение жалобу.

Решением Санкт-Петербургского городского суда было отменено постановление об административном наказании начальника отдела обеспечения безопасности мероприятий службы безопасности АО ФК "Зенит" Александра Румянцева. Мужчине грозил штраф в размере 60 тыс. рублей. Об этом пишет Объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Ранее сотрудника команды привлёк к ответственности Петроградский районный суд, однако тот подал на решение жалобу. В итоге постановление аннулировали, производство по делу прекратили в связи с истечением срока давности.

Напомним, что разбирательство связано с организацией празднования победы "Зенита", которое не было согласовано с городским ГУ МВД. По данным ведомства, мероприятие нарушило общественный порядок и создало затруднение движению общественного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что счет матча "Зенита" и иранского "Сепахана" составил 4:1.

Фото: Piter.TV

