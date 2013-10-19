Счет матча "Зенита" и иранского "Сепахана" составил 4:1

Игра прошла сегодня, 7 сентября, в Петербурге на "Газпром Арене".

"Зенит" разгромил иранский "Сепахан" со счетом 4:1. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Игра прошла сегодня, 7 сентября, в Петербурге на "Газпром Арене". Среди "сине-бело-голубых" голы забили Иван Сергеев (19-я минута), Зелимхан Бакаев (21-я минута), Александр Ерохин (29-я минута) и Густаво Мантуан (90-я минута). Команда из Ирана попала в ворота "Зенита" на 90-й минуте.

Ранее мы рассказывали о том, что футболисты "Зенита" обыграли ЦСКА в матче МФЛ.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"