Футболисты "Зенита" обыграли ЦСКА в матче МФЛ

Игра закончилась со счетом 2:0.

Московский футбольный клуб ЦСКА уступил петербургской команде "Зенит" в матче девятого тура, проводимого в рамках чемпионата Молодежной футбольной лиги. Известно, что мероприятие состоялось на территории стадиона в северной столице России. Встреча завершилась с результатом 2:0. В составе хозяев поля голами на 11 и 23 минутах отличились спортсмены отличились Савелий Никифоров и Данила Козлов. В настоящее время "Зенит", набравший 19 очков, располагается на четвертой позиции в турнирном рейтинге МФЛ. Их оппоненты из ЦСКА с 13 баллами остановились на восьмой строчке таблицы.

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Фото: Молодёжная Футбольная Лига | МФЛ