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ФК "Зенит" продлил контракт с полузащитником Барриосом до 2027 года
Сегодня, 18:41
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ФК "Зенит" продлил контракт с полузащитником Барриосом до 2027 года

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Он выступает за петербургский клуб с 2019-го.

"Зенит" продлил контракт с полузащитником Вильмаром Барриосом до лета 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Дорогой Вильмар, поздравляем с продлением контракта и желаем продолжения славных победных традиций в составе "Зенита"!

Пресс-служба ФК "Зенит"

Отметим, что Барриос выступает за петербургский клуб с 2019-го. С тех пор он поучаствовал в 156 матчах, в которых забил три мяча. С "Зенитом" полузащитник стал пятикратным чемпионом России, четыре раза завоевал Суперкубок и один раз – Кубок страны.

Ранее мы рассказывали о том, что Кузяев объяснил свой уход из "Зенита".

Фото: пресс-служба "Зенита"

Теги: зенит фк, полузащитник зенита
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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