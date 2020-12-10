ФК "Зенит" продлил контракт с полузащитником Барриосом до 2027 года

Он выступает за петербургский клуб с 2019-го.

"Зенит" продлил контракт с полузащитником Вильмаром Барриосом до лета 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Дорогой Вильмар, поздравляем с продлением контракта и желаем продолжения славных победных традиций в составе "Зенита"! Пресс-служба ФК "Зенит"

Отметим, что Барриос выступает за петербургский клуб с 2019-го. С тех пор он поучаствовал в 156 матчах, в которых забил три мяча. С "Зенитом" полузащитник стал пятикратным чемпионом России, четыре раза завоевал Суперкубок и один раз – Кубок страны.

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Фото: пресс-служба "Зенита"