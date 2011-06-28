Павел Погребняк объяснил ненависть фанатов "Зенита" к Соболеву

27-летний форвард перешёл в "Зенит" из московского "Спартака" в конце августа.

Экс-нападающий "Зенита" и "Спартака" Павел Погребняк поделился мнением о непростых отношениях болельщиков "Зенита" и нового форварда Александра Соболева, который недавно перешёл из московского футбольного клуба.

"Я переходил в "Зенит" не из "Спартака" и показал себя в другой команде. Соболев же перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано — пусть доказывает теперь. Ненависть фанатов оправдана" Павел Погребняк

Напомним, что ранее из-за поведения болельщиков на "Зенит" был наложен штраф. Во время матча 5-го тура группового этапа FONBET Кубка России против "Акрона" Александра Соболева оскорбляли с трибун.

Ранее Piter.TV сообщал, что Соболев объяснил, почему ушел из "Спартака" в "Зенит".

Фото: Пресс-служба футбольного клуба "Зенит"