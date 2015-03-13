Футболист покинул сине-бело-голубых на правах свободного агента.

Полузащитник футбольного клуба "Гавр" Далер Кузяев объяснил свой уход из "Зенита". Об этом он рассказал в интервью официальному сайту французской Лиги 1.

30-летний игрок покинул сине-бело-голубых в июле и подписал контракт с "Гавром". Кузяев присоединился к новой команде на правах свободного агента. По словам футболиста, многих удивило его решение, однако были и те, кто понял его решение.

Я хотел пойти дальше и открыть для себя новую страну, новую культуру... Есть очень много причин, по которым я очень счастлив сегодня в "Гавре". Далер Кузяев, полузащитник "Гавра"

Далер Кузяев играл в "Зените" с 2017 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал пятикратным чемпионом России, завоевал Кубок и два Суперкубка России. На его счету 183 матча и 23 забитых гола. В нынешнем сезоне Кузяев провел за "Гавр" три матча и забил один гол.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" уступил "Балтике" в Кубке России.

Фото: fc-zenit.ru