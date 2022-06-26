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"Зенит" уступил "Балтике" в Кубке России
Сегодня, 7:00
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"Зенит" уступил "Балтике" в Кубке России

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Единственный мяч в первом тайме забил Анхело Энрикес.

Петербургский "Зенит" уступил на выезде "Балтике" из Калининграда со счетом 0:1 в матче 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Ростех Арене" в Калининграде.

Единственный мяч в первом тайме забил Анхело Энрикес. Гол был засчитан после того, как вмешалась система VAR. "Зенит" потерпел первое поражение на турнире.

По итогам трех туров "Зенит" набрал шесть очков и занимает второе место в группе. "Балтика" лидирует с тремя победами и девятью очками.

Ранее Петржела высказался о возможном преемнике Семака в "Зените".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: кубок россии по футболу, фк балтика, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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