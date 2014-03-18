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Петржела высказался о возможном преемнике Семака в "Зените"
Сегодня, 9:49
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Петржела высказался о возможном преемнике Семака в "Зените"

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Он также назвал человека, которого не хотел бы видеть в петербургском клубе.

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о возможном преемнике Сергее Семака в качестве нового наставника сине-бело-голубых. Об этом он сообщил в интервью "РБ Спорт".

По словам чешского специалиста, у нынешнего "Зенита" и Семака сложился очень удачный союз. Петржела подчеркнул, что под руководством 47-летнего тренера футбольный клуб добился выдающихся результатов. Он также считает, что трудно сейчас назвать преемника Семака.

Станислав Черчесов? Такой вариант мне не нравится, Семак – намного лучше. Пусть лучше он тренирует команду еще лет пять.

Властимил Петржела, экс-главный тренер "Зенита"

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионам России, завоевали Кубок и четыре Суперкубок России.

Ранее мы сообщали, что полузащитник "Зенита" Вендел может перейти в "Фенербахче".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: властимил петржела, главный тренер, сергей семак, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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