Петржела высказался о возможном преемнике Семака в "Зените"

Он также назвал человека, которого не хотел бы видеть в петербургском клубе.

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о возможном преемнике Сергее Семака в качестве нового наставника сине-бело-голубых. Об этом он сообщил в интервью "РБ Спорт".

По словам чешского специалиста, у нынешнего "Зенита" и Семака сложился очень удачный союз. Петржела подчеркнул, что под руководством 47-летнего тренера футбольный клуб добился выдающихся результатов. Он также считает, что трудно сейчас назвать преемника Семака.

Станислав Черчесов? Такой вариант мне не нравится, Семак – намного лучше. Пусть лучше он тренирует команду еще лет пять. Властимил Петржела, экс-главный тренер "Зенита"

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионам России, завоевали Кубок и четыре Суперкубок России.

Ранее мы сообщали, что полузащитник "Зенита" Вендел может перейти в "Фенербахче".

Фото: fc-zenit.ru