Полузащитник "Зенита" Вендел может перейти в "Фенербахче"

26-летнего игрока хотят взять в аренду с опцией выкупа.

Полузащитник "Зенита" Вендел может перейти в турецкий "Фенербахче". Об этом сообщает издание Fotomac.

По информации источника, 26-летнего игрока хотят взять в аренду с опцией выкупа. Ожидается, что представители "Фенербахче" сделают предложение руководству "Зенита" уже на этой неделе. В турецком клубе рассчитывают подписать бразильца в ближайшее время.

Вендел играет в "Зените" с 2020 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал трехкратным чемпионом России. На его счету 92 матча и 17 голов.

Ранее мы сообщали, что Месси забил за "Интер Майами" в дебютном матче в MLS.

Фото: fc-zenit.ru