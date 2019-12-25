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Полузащитник "Зенита" Вендел может перейти в "Фенербахче"
Сегодня, 7:01
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Полузащитник "Зенита" Вендел может перейти в "Фенербахче"

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26-летнего игрока хотят взять в аренду с опцией выкупа.

Полузащитник "Зенита" Вендел может перейти в турецкий "Фенербахче". Об этом сообщает издание Fotomac.

По информации источника, 26-летнего игрока хотят взять в аренду с опцией выкупа. Ожидается, что представители "Фенербахче" сделают предложение руководству "Зенита" уже на этой неделе. В турецком клубе рассчитывают подписать бразильца в ближайшее время.

Вендел играет в "Зените" с 2020 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал трехкратным чемпионом России. На его счету 92 матча и 17 голов.

Ранее мы сообщали, что Месси забил за "Интер Майами" в дебютном матче в MLS.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: вендел, трансферные слухи, фк зенит, фк фенербахче
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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