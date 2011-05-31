Месси забил за "Интер Майами" в дебютном матче в MLS

Этот гол стал для него 11-м в составе клуба из Майами.

Футбольный клуб "Интер Майами" обыграл "Нью-Йорк Ред Буллз" со счетом 2:0 в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Игра прошла на "Ред Булл Арене" в Гаррисоне.

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил своей первый мяч на турнире. Он провел дебютный матч в MLS и отметился голом в концовке второго тайма. Этот гол стал для него 11-м в составе клуба из Майами.

Ранее мы сообщали, что "Интер Майами" с Месси выиграл Кубок лиг.

Видео: YouTube / Major League Soccer