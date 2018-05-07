"Интер Майами" с Месси выиграл Кубок лиг

Футболист завоевал 44-й титул в карьере.

Футбольный клуб "Интер Майами" обыграл "Нэшвилл" в финале Кубка лиг. Матч завершился со счетом 1:1 в основное время, в серии пенальти точнее были игроки команды из Майами – 10:9.

Нападающий Лионель Месси открыл счет в матче, однако во втором тайме "Нэшвилл" сравнял счет. В серии пенальти аргентинский футболист также реализовал свою попытку. Этот трофей стал первым в истории "Интер Майами". Месси завоевал 44-й титул в карьере. Он обогнал по этому показателю бывшего одноклубника по "Барселоне" Дани Алвеса.

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Видео: YouTube / Major Soccer League