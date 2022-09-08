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"Реал Сосьедад" объявил о трансфере Захаряна

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Футболист подписал контракт на шесть лет.

Полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад". Об этом сообщили в пресс-службе испанского клуба.

20-летний игрок подписал контракт на шесть лет. Захарян будет играть в команде под 12-м номером. По данным СМИ, трансфер футболиста оценивается в 12 млн евро.

Арсен Захарян играл в московском "Динамо" с 2020 года. Полузащитник провел за клуб 89 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.

Ранее "Интер" объявил о трансфере Зоммера.

Видео: YouTube / Real Sociedad TV

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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