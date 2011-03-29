"Интер" объявил о трансфере Зоммера

Вратарь перешел из "Баварии".

Вратарь сборной Швейцарии по футболу Ян Зоммер перешел в миланский "Интер". Об этом сообщили в пресс-службе итальянского клуба.

34-летний игрок подписал контракт на три года. По слухам, его трансфер обошелся "Интеру" в 6 млн евро. Предыдущим клубом футболиста была мюнхенская "Бавария", откуда он перешел из менхенгладбахской "Боруссии" в январе 2023 года.

В прошлом сезоне Ян Зоммер провел за оба клуба 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов. В 12 играх вратарь отстоял на ноль.

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Видео: YouTube / Inter