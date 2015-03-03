Защитник СКА Андрей Педан назвал пиво худшим напитком

Защитник хоккейного клуба СКА Андрей Педан заявил, что пиво – это не лучший выбор для профессионального спортсмена.
Он призвал полностью отказаться от алкоголя, отметив, что хоккеисты вообще не пьют пиво. В интервью изданию "ВсеПроСпорт.ру" он также добавил, что пиво — самый худший напиток для профессионального спортсмена.
Отметим, что мнение спортсмена последовало в ответ на слова нападающего футбольного клуба "Зенит" Максима Глушенкова. Он рассказал, что не против выпить пива после матча.
Ранее Piter.TV сообщал, что аналитик Дробиз высказался о возможном подорожании пива в России.
Фото: ВКонтакте / Хоккейный клуб СКА
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