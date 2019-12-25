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Открыто свойство полыни подавлять коронавирус
Сегодня, 11:13
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Открыто свойство полыни подавлять коронавирус

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Полынь способна подавлять и другие вирусы.

Ученые из США открыли свойство однолетней полыни подавлять коронавирус. Растение способно подавлять в том числе и другие вирусы. Статья опубликована в журнале bioRxiv.

В ходе эксперимента выяснилось, что полынь содержит в себе артемизинин, благодаря этому растение способно подавлять коронавирус. Отмечается, что в будущем это вещество планируется использовать для разработки новых лекарств.

Результаты демонстрируют, что активный элемент в экстрактах, возможно, не артемизинин, а какой-то другой или это комбинация элементов, действующих синергетически, чтобы перекрыть вирусную инфекцию после проникновения, - сообщили ученые.

Ранее мы писали, что эволюция подготовила людей к активным физнагрузкам даже в пожилом возрасте. 

Фото: pixabay

Теги: пандемия коронавируса, свойства полыни
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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