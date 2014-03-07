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Открыты вещества, которые блокируют коронавирус
Сегодня, 16:11
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matveyvn

Открыты вещества, которые блокируют коронавирус

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Блокировка фермента помогает остановить распространение вируса.

Немецкие учёные открыли вещества, которые блокируют коронавирус. Исследованию посвящена публикация в научном журнале Angewandte Chemie.

Отмечается, что репликация вируса прекращается из-за того, что препараты отключают ключевой фермент COVID-19 — главную протеазу, которая разрезает белковую цепь на части. И именно из них и формируются новые частицы коронавируса.

Блокировка фермента помогает остановить распространение вируса. Поэтому разработчики лекарства от COVID-19 рассматривают главную протезу как основную мишень.

Ранее учёные из Бельгии обнаружили у берегов Новой Зеландии три новых вида глубоководных акул, которые светятся в темноте.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, пандемия, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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