  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Учёные из Бельгии обнаружили у берегов Новой Зеландии три новых вида глубоководных акул, которые светятся в темноте
Вчера, 22:12
247
kraratau27

Учёные из Бельгии обнаружили у берегов Новой Зеландии три новых вида глубоководных акул, которые светятся в темноте

0 0

Новые виды акул получили названия акула-кайтфин, чернобрюхая акула-фонарь и южная акула-фонарь.

Учёные из Бельгии обнаружили у берегов Новой Зеландии три новых вида глубоководных акул, которые светятся в темноте. 

В ходе совместной экспедиции мы с коллегами из новозеландского Института водных и атмосферных исследований смогли поймать этих акул, наблюдать и задокументировать их способность светиться в темноте

отметил в эфире радиостанции Radio New Zealand морской биолог Жером Малефе. 

Исследователи намерены и дальше изучать данный феномен, с которым они столкнулись впервые. Также ученые отмечают, что их представление о жизни глубоководных слоях океана может полностью измениться. 

Новые виды акул получили названия акула-кайтфин, чернобрюхая акула-фонарь и южная акула-фонарь.

Ранее мы писали, что ученые нашли древнеегипетское руководство по бальзамированию лиц умерших.

Фото:  pixabay

Теги: исследования, новая зеландия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии