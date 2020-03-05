Учёные из Бельгии обнаружили у берегов Новой Зеландии три новых вида глубоководных акул, которые светятся в темноте.
В ходе совместной экспедиции мы с коллегами из новозеландского Института водных и атмосферных исследований смогли поймать этих акул, наблюдать и задокументировать их способность светиться в темноте
отметил в эфире радиостанции Radio New Zealand морской биолог Жером Малефе.
Исследователи намерены и дальше изучать данный феномен, с которым они столкнулись впервые. Также ученые отмечают, что их представление о жизни глубоководных слоях океана может полностью измениться.
Новые виды акул получили названия акула-кайтфин, чернобрюхая акула-фонарь и южная акула-фонарь.
Ранее мы писали, что ученые нашли древнеегипетское руководство по бальзамированию лиц умерших.
Фото: pixabay
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