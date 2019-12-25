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Открыта похожая на Землю планета с периодом обращения, равным числу "пи"
Сегодня, 11:49
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lesjasap

Открыта похожая на Землю планета с периодом обращения, равным числу "пи"

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Небесное тело получило название K2-315b.

Открыта похожая на Землю планета с периодом обращения, равным числу "пи". Об этом в издании The Astronomical Journal рассказали астрономы. Они нашли экзопланету K2-315b, совершающую полный оборот вокруг своей звезды за 3, 14 дня. Впервые небесное тело замечено при помощи орбитального телескопа NASA "Кеплер" в рамках миссии К2 в 2017 году. 

Параметры экзопланеты уточнены при помощи системы SPECULOOS. Она объединяет в себе четыре телескопа обсерватории Паранал в Чили, а также один - из Тейде, расположенный на острове Тенерифе. Комплекс призван находить потенциально обитаемые планеты около сверххолодных звезд (коричневых карликов).

На данный момент известно, что радиус K2-315b составляет 0,95 от земного. Размер материнской звезды EPIC 249631677 равен ⅕ от Солнца. Объект движется со скоростью в 81 километров в секунду. 

Искусственный интеллект подтвердил существование 50 экзопланет.

Фото: NASA / Ames/JPL-Caltech/T. Pyle, Christine Daniloff, MIT
 

Теги: k2-315b, космос, телескоп кеплер, ученые, число пи
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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