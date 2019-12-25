Эксперты боятся роста безработицы в стране до 17%.

Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом. Об этом сообщили журналисты из Bloomberg со ссылкой на статистической управление. Эксперты рассказали, что в государстве наблюдается сильнейший экономический спад и рост безработицы. По мнению специалистов, Швеция находится на грани полноценного кризиса, который в частности может стать и политическим.

В апреле 2020 года уровень безработицы в Швеции вырос с 6,7 до 7,9% с учетом сезонных колебаний. Без учета колебаний этот показатель составляет 8,2%. В Швеции не исключают, что показатель увеличится до 17% в ближайшее время. Это произойдет, если не восстановится спрос на услуги и товары.

Власти страны обсуждают введение правок в трудовое законодательство. Они позволят работодателям в упрощенном режиме увольнять сотрудников. При этом компании получат минимальные финансовые потери.

Шведский эпидемиолог назвал две главные меры по борьбе с COVID-19.