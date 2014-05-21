Евродепутат от Франции: отказ США от помощи Киеву отдаляет решение конфликта

Рафаэль Глюксман указал на то, что Европе важно обезопасить себя без американского ядерного зонтика.

Отказ американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе от помощи киевскому режиму отдаляет мирное урегулирование конфликта. Соответствующее заявление сделал французский министр-делегат по делам Европы при внешнеполитическом ведомстыве Бенжамен Аддад, а европейский депутат от Парижа Рафаэль Глюксман предложил в эфире телеканала BFMTV конфисковать замороженные российские активы для того, чтобы направить их на поддержку украинских властей.

Если мы хотим мира, решение о прекращении поставок оружия Украине, оно укрепит мир или отдалит его? Оно его отдалит. Рафаэль Глюксман, евродепутат от Парижа

Евродепутат Рафаэль Глюксман уверен, что сейчас Европа "осталась одна" перед лицом вооруженного противостояния на Украине. Эксперт заметил, что на протяжении 80 лет европейский народ жил под прикрытием американского ядерного зонтика. Однако сегодня от национальных правительств в регионе требуется за несколько недель сделать то, чего они ранее не делали: то есть построить европейскую собственную оборону и заполнить ей американский вакуум. По мнению парламентария, речь идет не только о солидарности с Украиной, но также о том, что сейчас на карте находится безопасность всей Европы.

Во Франции оценили возможность создания ядерного зонтика над ЕС.

Фото и видео: YouTube / BFMTV