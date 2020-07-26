Задержан "мужчина в шарфе", ограбивший отель в стиле "Гарри Поттера"

Подозреваемого в совершении преступления ранее судимого молодого мужчину задержали в Киришах. Магических способностей и умений тот не проявил.

В Петербурге задержан 25-летний парень, которого подозревают в дерзком ограблении отеля "Девять и три четверти" на Площади Восстания. Об этом стало известно Piter.TV из собственных источников. Сообщается, что ранее судимого молодого мужчину подозревают в нападении на мини-отель и похищении 100 000 рублей.

Описываемое ЧП произошло 19 июля на Гончарной улице. По показаниям администратора отеля, в 23.00 в помещение ворвался молодой человек, вооруженный ножом. Его лицо было спрятано под черным шарфом, так что более подробное описание сотрудница отеля дать не смогла. По требованию мужчины администратор отдала ему всю выручку организации на текущий момент: 100 000 рублей из защищенного сейфа.

Главный подозреваемый в деле об ограблении отеля "с атмосферой вселенной Гарри Поттера" был задержан спустя неделю. В среду, 23 июля, 25-летнего и ранее судимого Артема В. нашли на территории села Посадников Остров под Киришами. Чуть позже в Мурино задержали и его возможного сообщника. Судьба исчезнувших денег выясняется, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, как доверчивая пенсионерка из Курортного района отдала мошенникам деньги, поверив в мифические выплаты населению на фоне коронавируса.

Фото: Pixabay.com