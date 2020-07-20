Ограбление отеля в Петербурге попало на видео

Неизвестный угрожал администратору ножом.

Вечером в понедельник, редакция Piter.TV получила информацию, что накануне, 19 июля, в 23:15 отеле "Платформа 93/4" на Краснопутиловской улице произошло ограбление, которое попало на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как к администратору подходит неизвестный мужчина в капюшоне с закрытым шарфом лицом и, угрожая ножом, требует деньги. Девушка передала злоумышленнику сто тысяч рублей. Отмечается, что КТС сработала в 23:05, однако группа реагирования не прибыла.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина совершил налет на магазин с игрушечным пистолетом.

Видео: Piter.TV