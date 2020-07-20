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Ограбление отеля в Петербурге попало на видео

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Неизвестный угрожал администратору ножом.

Вечером в понедельник, редакция Piter.TV получила информацию, что накануне, 19 июля, в 23:15 отеле "Платформа 93/4" на Краснопутиловской улице произошло ограбление, которое попало на камеры видеонаблюдения. 

На кадрах видно, как к администратору подходит неизвестный мужчина в капюшоне с закрытым шарфом лицом и, угрожая ножом, требует деньги. Девушка передала злоумышленнику сто тысяч рублей. Отмечается, что КТС сработала в 23:05, однако группа реагирования не прибыла.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина совершил налет на магазин с игрушечным пистолетом. 

Видео: Piter.TV

Теги: ограбление, ограбление петербурга, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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