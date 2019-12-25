В Петербурге мужчина совершил налет на магазин с игрушечным пистолетом

Он ушел ни с чем. Его задержала полиция.

Задержан злоумышленник, совершивший налет на магазин с игрушечным пистолетом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в полицию поступило сообщение от 38-летнего предпринимателя о том, что часом ранее неизвестный преступник вошел в помещение магазина в доме 143 по проспекту Ветеранов и, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, потребовал передать деньги, но, получив отказ, ничего не похитив, с места происшествия скрылся.

Спустя несколько минут после обращения участковый задержал подозреваемого в квартире дома 27-2 по ул. Пограничника Гарькавого. Подозреваемый уже имеет судимость, нигде не работает. У него изъят игрушечный пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Красносельском районе задержали мужчину за попытку изнасилования и ограбление.

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