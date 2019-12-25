В Красносельском районе задержали мужчину за попытку изнасилования и ограбление

Добычей преступника стал кожаный портфель, в котором находились 4 тысячи рублей, паспорт и мобильный телефон.

В Красносельском районе Петербурга задержали безработного мужчину, которого подозревают в попытке изнасилования и ограблении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

12 июля с заявлением в полицию обратилась женщина 1983 года рождения. Она рассказала, что около часа ночи в парадной дома на Петергофском шоссе на нее напал незнакомец. Мужчина отобрал у своей жертвы кожаный портфель темно-синего цвета, в котором находились 4 тысячи рублей, паспорт и мобильный телефон. После злоумышленник совершил попытку изнасилования и сбежал с места преступления. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, принадлежащих магазину. Правоохранители выяснили, что после совершения содеянного грабитель вошел в помещение указанного магазина.

12 июля в 16:00 у дома №20 на Рижском шоссе подозреваемого задержали. Им оказался мужчина 1985 года рождения. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что на улице Декабристов грабитель избил продавца за банку пива.

Фото: Piter.TV