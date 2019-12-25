У пенсионерки из Зеленогорска "коронавирусные мошенники" ВКонтакте похитили 10500 рублей

Женщина поверила в новость о соцвыплатах для пенсионеров на фоне коронавируса.

Пожилая жительница Курортного района Санкт-Петербурга лишилась крупной суммы денег из-за собственной доверчивости. Как стало известно Piter.TV, 68-летняя пенсионерка сообщила данные банковской карты интернет-мошенникам. Те воспользовались оплошностью петербурженки: с ее счета списали 10516 рублей.

Жительница Зеленогорска рассказала полиции подробности ЧП. Вечером пятницы, 24 июля, ей "ВКонтакте" со страницы подруги неизвестные написали о социальных выплатах для пенсионеров. Якобы на них может рассчитывать любой гражданин в период коронавируса. Даме предложили перейти по ссылке, заполнить анкету, а потом ответить на СМС "от банка". Женщина доверила мошенникам персональные данные и сведения о банковской карте. Уже через несколько минут с ее карточки списали все средства: немногим более 10 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Pixabay.com