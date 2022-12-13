Отец вместе с сыном битой избили подростка во Владимирской области

Пострадавший находится в больнице, к делу подключилась полиция.

Во Владимирской области отец с сыном избили подростка. Инцидент попал на запись с мобильного устройства. Известно, что злоумышленники напади на пострадавшего при помощи ног и биты. Ролик был снят очевидцами на территории спортивного стадиона, расположенного в поселке Балакирево Александровского района. На распространившемся в социальных сетях видео мужчина помогал своему ребенку издеваться над мальчиком со словами: "Бей его ногами, бей его со всей силы". После избиения пострадавший не мог встать самостоятельно. В результате к месту происшествия вызывалась бригада "скорой помощи", которая и госпитализировала пациента. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Сейчас этой историей занимается полиция, я вам обещаю: администрация района будет способствовать тому, чтобы виновник понес наказание по всей строгости закона. Анна Кузнецова, глава муниципалитета

В поселке Шапки около мусорных баков прохожие наткнулись на труп мужчины.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт