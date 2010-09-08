Отец погибшей в ДТП на Лиговском проспекте не общался с дочерью

Мужчина не знал про гибель девушки и не представлял, где она находилась.

Отец девушки, погибшей накануне в ДТП на Лиговском проспекте, ничего не знал о смерти дочери, поскольку не общался с ней. Свой комментарий мужчина дал телеканалу "360".

Я с ней давно на связь не выхожу, даже не представляю, где она находится. Я пробовал ей звонить, она трубку не берет. собеседник телеканала "360"

Кроме того, соседи погибшей отметили, что из квартиры девушки никогда не доносилось громких звуков.

Напомним, что ДТП произошло у Московского вокзала. Водитель такси наехал на пострадавшую, которая лежала прямо на пешеходном переходе предположительно в нетрезвом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка погибла под колёсами автобуса в Гатчине.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург