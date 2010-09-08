Отец погибшей в ДТП на Лиговском проспекте не общался с дочерью

Отец девушки, погибшей накануне в ДТП на Лиговском проспекте, ничего не знал о смерти дочери, поскольку не общался с ней. Свой комментарий мужчина дал телеканалу "360".
Я с ней давно на связь не выхожу, даже не представляю, где она находится. Я пробовал ей звонить, она трубку не берет.
собеседник телеканала "360"
Кроме того, соседи погибшей отметили, что из квартиры девушки никогда не доносилось громких звуков.
Напомним, что ДТП произошло у Московского вокзала. Водитель такси наехал на пострадавшую, которая лежала прямо на пешеходном переходе предположительно в нетрезвом состоянии.
Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка погибла под колёсами автобуса в Гатчине.
Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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