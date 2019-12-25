Пенсионерка погибла под колёсами автобуса в Гатчине

Утром среды, 16 ноября, в Гатчине произошло смертельное ДТП. Автобус сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом стало известно Piter.TV.
Авария случилась на перекрестке улиц Карла Маркса и Радищева. Водитель поворачивал на разрешающий сигнал.
В результате наезда женщина-пешеход скончалась от полученных телесных повреждений.
Ранее мы сообщили о том, что смертельное ДТП с лежащим на асфальте пешеходом попало на видео
Фото: Piter.TV
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