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Смертельное ДТП с лежащим на асфальте пешеходом попало на видео

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Автомобиль Kia К5 наехал в зоне регулируемого пешеходного перехода на находившуюся на проезжей части 28-летнюю женщину.

В Центральном районе сотрудниками полиции проводится проверка по факту смертельного ДТП на Лиговском проспекте утром 16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти. 

В 6:20 у дома 49 по Лиговскому проспекту 26-летний водитель такси, управляя автомобилем Kia К5, наехал в зоне регулируемого пешеходного перехода на находившуюся на проезжей части 28-летнюю женщину. Она лежала на пешеходном переходе, для пешеходов при этом горел красный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Устанавливаются детали произошедшего.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: лиговский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, ДТП,

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