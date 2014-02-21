Смертельное ДТП с лежащим на асфальте пешеходом попало на видео

Автомобиль Kia К5 наехал в зоне регулируемого пешеходного перехода на находившуюся на проезжей части 28-летнюю женщину.

В Центральном районе сотрудниками полиции проводится проверка по факту смертельного ДТП на Лиговском проспекте утром 16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В 6:20 у дома 49 по Лиговскому проспекту 26-летний водитель такси, управляя автомобилем Kia К5, наехал в зоне регулируемого пешеходного перехода на находившуюся на проезжей части 28-летнюю женщину. Она лежала на пешеходном переходе, для пешеходов при этом горел красный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Устанавливаются детали произошедшего.

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