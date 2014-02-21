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Таксист наехал на лежавшую на пешеходном переходе девушку у Московского вокзала

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Пострадавшая скончалась на месте. Предполагается, что она была пьяна в момент ДТП.

Утром среды, 16 ноября, у Московского вокзала произошло смертельное ДТП. Автомобиль такси  наехал на девушку, которая легла на пешеходный переход Лиговского проспекта. О подробностях произошедшего телеканалу "360" рассказала очевидица.

Я увидела ее, когда она была на переходе. Она просто стояла на переходе, не пыталась перейти. Там был большой поток машин, они ее объезжали. Она пританцовывала, была в наушниках. Потом легла на дорогу. Ножки подняла, потом опустила.

собеседница телеканала "360"

Судя по информации в соцсетях, происшествие случилось около дома № 51 по Лиговскому проспекту. Девушка скончалась на месте. Предполагается, что она находилась в нетрезвом виде. 

Ранее мы сообщили о том, что на КАД опрокинулись два грузовика.

Видео: ВКонтакте /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Mary Pozhidaeva)

Теги: дтп, происшествия, санкт-петребург, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Видео,

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