На КАД опрокинулись два грузовика

Всего столкнулись три грузовых автомобиля.

Движение на внешнем кольце КАД Петербурга было временно перекрыто в связи с массовым ДТП с последующим опрокидыванием автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.

По предварительным данным, в 12:00 на км 106 внешнего кольца КАД (вблизи съезда на Ораниенбаумский проспект) произошло попутное столкновение трех грузовых автомобилей (с последующим опрокидыванием двух большегрузов). С 12:00 до 12:30 движение было полностью перекрыто. С 12:30 по одной полосе осуществляется проезд только легковушек.

В результате ДТП пострадавших нет. Асфальт влажный, обработан противогололедными материалами. Температура воздуха +1 градус.

Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад