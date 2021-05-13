Сосновый Бор и Гатчина первыми в Ленобласти перейдут к беспилотному транспорту

Сосновый Бор и Гатчина выбраны в качестве пилотных площадок для проекта.

Власти Ленинградской области планируют внедрение беспилотного общественного транспорта в двух пилотных муниципалитетах — Сосновом Бору и Гатчине. Подробности о сроках запуска и технических параметрах проекта пока не раскрываются.

Новая инициатива может стать продолжением тренда на цифровизацию транспортной инфраструктуры, в частности — автоматизацию управления городским транспортом. Ранее в Санкт-Петербурге велась активная работа по оснащению трамваев интеллектуальными системами на базе искусственного интеллекта, которые выполняют функции активной безопасности и помогают водителю. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Что касается трамваев с ИИ-автопилотом — в настоящий момент в Петербурге такие трамваи НЕ эксплуатируются. Прогнозов относительно их запуска на данный момент нет. СПб ГУП "Горэлектротранс"

Система (АБПВ), используемая в петербургских трамваях, способна определять препятствия, учитывать сигналы светофоров и регулировать скорость в автоматическом режиме. Тем не менее, окончательные решения в управлении остаются за машинистом. В СПб ГУП "Горэлектротранс" уточнили, что в настоящее время полностью автономные трамваи не эксплуатируются. Однако с 2022 года все новые вагоны снабжаются системой Cognitive Pilot. В рамках эксперимента в столицах был введён специальный правовой режим для тестирования беспилотного транспорта на закрытых полигонах.

Ранее сообщалось, что в Петербурге запустят новый трамвай на время реконструкции станции метро "Парк Победы".

Фото: Telegram / Александр Дрозденко