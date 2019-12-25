Отец Никиты Зайцева сообщил, что у хоккеиста нет коронавируса

Ранее была информация, что защитник "Оттавы" сдал положительный тест.

Отец хоккеиста "Оттавы Сенаторз" Никиты Зайцева, Игорь Зайцев, опроверг информацию о том, что у его сына обнаружили коронавирус. Об этом сообщает издание Sport24.

"Сам прочитал все в российских СМИ. Общался с Никитой, у него все нормально, никакого коронавируса нет" - сказал Игорь Зайцев.

Напомним, по информации издания "Бизнес Онлайн", хоккеист "Оттавы" Никита Зайцев сдал положительный тест на наличие коронавируса.

Ранее стало известно, что нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк опроверг слова о нежелании возвращаться в Россию.

Фото: NHL.com