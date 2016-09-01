Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк опроверг слова о нежелании возвращаться в Россию

Хоккеист "Салавата Юлаева" Линус Умарк выступил с опровержением информации о том, что он останется в Швеции до конца плей-офф Кубка Гагарина.
"Сейчас я рад тому, что нахожусь дома, вместе с родными. Но если сезон возобновится, то, конечно, приеду обратно. Уже позвонил журналисту Expressen и потребовал дать опровержение. Это его фантазия, я ничего такого не говорил" - сказал Умарк в интервью порталу "Чемпионат.com".
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса КХЛ приостановила сезон до 10 апреля. Некоторые из легионеров "Салавата Юлаева" уже покинули Уфу.
Ранее мы писали о том, что Линус Умарк не собирается возвращаться в Россию.
Фото: VK / @khl
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